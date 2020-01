Das Jahr 2019 ist vorbei - die Aktienmärkte starten nun nach den satten Gewinnen des Vorjahres auf Allzeithochs (US-Indizes) oder zumindest in Sichtweite der Allzeithochs (Dax). Was ist für das Jahr 2020 zu erwarten? Der zentrale Faktor für die Aktienmärkte dürften weiter die Notenbanken bleiben - es gibt etwa eine enge Korrelation zwischen der Bilanzsumme der Fed und dem S&P 500. Dementsprechend dürfte gelten: so lange die Notenbanken ihre Bilanzsumme ausweiten, kann die Rally der Aktienmärkte weiter gehen. Es sind die Notenbanken, die auch die Volatilität an anderen Märkten wie etwa den Devisenmärkten auf ultraniedrige Stände haben kollabieren lassen - aber nach so niedrigen Niveaus folgen dann meist Volatilität-Explosionen..

Das Video "Der Start ins Jahr 2020!" sehen Sie hier..