Nach technischen Maßstäben wurde der seit Anfang 2018 anhaltende Abwärtstrend mit einem Anstieg über das Niveau von 26,50 Euro zwar bereits überwunden, allerdings stellt das Widerstandsband zwischen 30,85 und 31,50 Euro noch immer eine starke Barriere dar. Erst wenn diese nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs auf der Oberseite überwunden werden sollte, dürfte eine Rallyefortsetzung und erfolgreiche Auflösung einer inversen SKS-Formation zwischen Dezember und Januar dieses Jahres gelingen und kann für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen herangezogen werden. Besonderes Augenmerk fällt bei der Aareal Bank auf die letzten Quartale, die im Vergleich zu einigen im DAX beheimateten Banken sehr viel besser abschneidet und bei Investoren trotz der anhaltenden Nullzinspolitik der EZB in 2020 durchaus für fortgesetztes Kaufinteresse sorgen könnte.

Trendwende nimmt Form an

Auf dem aktuellen Kursniveau dürfte es noch etwas zu früh für ein sofortiges Long-Investment sein, oberhalb von 31,50 Euro steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Kursanstieg der Aareal Bank-Aktie zur nächsten Zielmarke bei 33,34 Euro spürbar an, darüber sogar an das Niveau runde von 35,00 Euro. Für diesen Fall kann auf das mit einem Hebel von 11,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA6375 zurückgegriffen werden, wodurch eine maximale Rendite von 130 Prozent erzielt werden kann. Ein Stopp sollte sich dann aber noch unter der Marke von 29,35 Euro für den Fall eines anschließenden Pullbacks aufhalten. Unterhalb der Verlustbegrenzung drohen allerdings empfindliche Verluste in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 27,96 und 28,73 Euro. Dies würde die anhaltende Seitwärtsbewegung seit Dezember 2018 aber zweifelsfrei in eine Verlängerung schicken.