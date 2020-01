Zum Chart

Das alles spricht für ein Long-Engagement in die Papiere von Lam Research, wo ein Zugewinn von 15 bis 20 % in wenigen Tagen in der Vergangenheit möglich war. Allerdings ist der Aktienkurs ausgehend vom partiellen Tief am 26. Dezember 2018 bereits 139% hoch gelaufen, womit eine ausgeprägte Konsolidierung jeder Zeit möglich ist. Zusätzlich befindet sich der Wert an der oberen Begrenzung des Trendkanals. Nachdem ein all time high nach dem anderen erreicht wird, bietet sich die Abschätzung über Fibonacci-Retracements an. Hier ist ersichtlich, dass sich der Kurs seit September 2019 in größeren Stufen nach oben bewegt, die sich an den Retracements orientieren. Aktuelle ist eine Konsolidierung im Gange, die bis 282 US-Dollar zurückreichen könnte. Unterm Strich ist aber davon auszugehen, dass die Magic Number bei 300 US-Dollar überwunden wird. Das Ziel kann bei 320 US-Dollar gesetzt werden.

Lam Research (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: