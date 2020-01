× Artikel versenden

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax verzeichnet zu Jahresbeginn moderate Gewinne

Am ersten Börsentag des neuen Jahres hat der Dax etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stand am Donnerstag 0,21 Prozent höher bei 13 276,95 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,46 Prozent auf 28 441,66 Punkte. In Europa stieg der …





