Der Deutsche Aktienindex startet mit einem kleinen Freudensprung in das neue Börsenjahr und Jahrzehnt. Aber wie schon im vergangenen Jahr sind es auch heute nicht die harten Fakten zum Beispiel in Form von besseren Wirtschaftsdaten, die die Aktienkurse beflügeln.

Damit lebt die Hoffnung aus 2019 weiter, dass die Handels- und Geldpolitik zukünftig zu besseren konjunkturellen Rahmenbedingungen führen wird. Der DAX tanzt zu dieser Zukunftsmusik ins neue Jahr. In der Realität allerdings zeigt sich der in den vergangenen Monaten erwartete wirtschaftliche Aufschwung noch nicht. Damit wäre dann auch die Frage beantwortet, warum die chinesische Notenbank die Geldpolitik eigentlich erneut lockern muss, wenn doch alles schon so gut aussieht. Solange sich der erwartete Aufschwung nicht in den echten Daten bestätigt, dürften die Schwankungen an der Börse hoch bleiben. Aber der Jahresstart an der Frankfurter Börse ist erst einmal geglückt.

