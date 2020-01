Im abgelaufenen Jahr hat die Statistik wieder einmal gezeigt, dass sich die Geschichte durchaus wiederholen kann. Das amerikanische Vorwahljahr zeigte in den vergangenen Jahrzehnten einen insgesamt positiven Jahresverlauf, was sich auch in 2019 bestätigte. Sicher sind die vergangenen drei Jahre aufgrund eines Präsidenten, der die USA in den Vordergrund seiner politischen Bemühungen stellt, nicht unbedingt mit denen vergleichbar, die über Jahrzehnte die Statistik geprägt haben. Die Parallelen sind aber unübersehbar. Dieses Jahr wird naturgemäß im Zeichen der anstehenden Präsidentschaftswahl stehen. Da es hier auch zu Überraschungen kommen kann, ist die Trefferquote der Statistik bei Präsidentschaftswahljahren eher schlechter als in einem Vorwahljahr.

Im vergangenen Jahr gab es eine hohe Übereinstimmung zwischen der Erwartungshaltung im US-Präsidentschaftsvorwahljahr und der tatsächlichen Entwicklung des DAX. Vom Jahresanfang bis zum Sommer konnte der deutsche Leitindex deutlich sichtbar zulegen. Die Korrekturbewegung startete dann in den Sommermonaten. Diese fiel allerdings von der zeitlichen Ausprägung her nicht so stark aus, wie es aufgrund der Zyklik zu erwarten gewesen wäre. Bereits Mitte August begann dann eine neue Anstiegsbewegung, die tendenziell noch immer anhält.

Was ist Zyklik?

Zum besseren Verständnis der Zyklus-Analyse stellen wir hier zunächst eine kurze Erklärung der Zyklik zur Verfügung.

Bei der zyklischen Betrachtung nutzt man den Effekt, dass sich Märkte in typischen Trends bewegen. Bei Agrar-Rohstoffen kennt man diese Zyklen durch die Erntezeiten, die entscheidenden Einfluss auf die Preisgestaltung im Jahresverlauf haben. Bei Finanzprodukten gibt es ebenfalls typische Muster, die im Jahresverlauf auftreten. So wird z.B. danach unterschieden, ob im aktuellen Jahr in den USA Präsidentschaftswahlen sind, oder diese im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Außerdem finden sich typische Muster u.a. im Dekaden-Verlauf. Die Ursachen solcher Zyklen sind bei Agrar-Rohstoffen leichter zu erklären als bei Finanzprodukten. Hier können z.B. Wahlversprechen eine Rolle spielen. Insgesamt betrachtet, handelt es sich aber um eine statistische Größe, die wir uns bei der Beurteilung zu Nutze machen.