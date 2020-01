Kann die RWE-Aktie ihre am Jahresende eingeleitete Rally wieder aufnehmen und ihre Aufwärtsbewegung auf 29 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Mit Kursgewinnen von mehr als 40 Prozent zählte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) im abgelaufenen Jahr zu den stärksten im DAX-Index gelisteten Werten. Nachdem die Aktie in der letzten Woche des Vorjahres noch wesentliche Chartmarken überwinden konnte, legte sie einen Jahresendspurt hin und beendete das alte Jahr in XETRA bei 27,29 Euro. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt, der durchwegs positiv in das Jahr 2020 startete, setzte bei der RWE-Aktie im frühen Handel des 2.1.20 eine Korrektur ein. Mit 26,94 Euro notierte die Aktie mit mehr als einem Prozent im Minus.

Für Anleger, die den Kursrückgang der RWE-Aktie als Chance für einen Einstieg in die Aktie ansehen, und davon ausgehen, dass die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 32 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlenen Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 29 Euro fortsetzen wird, könnte demnach ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.