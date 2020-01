Die Tops und Flops im Nasdaq 100 im Jahr 2019

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat das Börsenjahr mit einem Plus von 37,96 Prozent bei 8733,07 Punkten beendet. Damit ist 2019 das beste Jahr seit 2009. Der Aufschwung des US-Aktienmarktes ist nunmehr schon fast elf Jahre alt. Die größten Gewinner und Verlierer 2019 aus dem Nasdaq 100 in der Übersicht:

1. Advanced Micro Devices +148,43% - Die Aktionäre des Chip-Herstellers freuten sich zuletzt über die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit. Die Regierung in Peking setzte angedrohte Vergeltungszölle auf US-Waren außer Kraft und ursprünglich geplante Strafzölle wurden aufgehoben. Chip-Konzerne sind auf das Funktionieren von Lieferketten in Asien angewiesen. Zudem ist Fernost für sie ein wichtiger Absatzmarkt.