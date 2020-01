Die Tops und Flops im Dow Jones Industrial 2019

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat das abgelaufene Börsenjahr mit einem Plus von 22,34 Prozent bei 28 538,44 Punkten beendet. Damit ist 2019 das beste Jahr seit 2017. Der Aufschwung des US-Aktienmarktes ist nunmehr schon fast elf Jahre alt. Die größten Gewinner und Verlierer des Jahres 2019 aus dem Dow in der Übersicht:

1. Apple +86,16% - Bei dem Konzern aus Cupertino schrumpft zwar das wichtige iPhone-Geschäft, allerdings werden Geräte wie die Computer-Uhr Apple Watch und die AirPods-Ohrhörer sowie Erlöse aus Abo-Diensten immer wichtiger. Zudem hat US-Präsident Donald Trump dem Konzern Hoffnung auf weitere Ausnahmen von den amerikanischen Zusatzzöllen auf Waren aus China im laufenden Handelskonflikt mit Peking gemacht. Apple-Geräte werden hauptsächlich in dem asiatischen Land produziert. Kein Wunder also, dass Apple zu den größten Profiteuren der jüngsten Teileinigung im US-chinesischen Handelskonflikt gehört. Unter dem Strich ist der Konzern damit nicht nur der Jahressieger im Dow, sondern auch das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, wenn man von dem kürzlich an die Börse gegangenen, saudischen Ölgiganten Aramco absieht.