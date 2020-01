PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahrzehnts zugelegt. Mit den deutlichen Gewinnen am Donnerstagsvormittag knüpften die Märkte an die starken Gewinne im Vorjahr an. Gute Vorgaben aus Asien und den USA stützten.

Der EuroStoxx 50 kleterte um 1,24 Prozent auf 3791,72 Punkte. In Paris ging es für den Cac 40 um 1,32 Prozent auf 6056,94 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,98 Prozent auf 7616,30 Punkte vor.