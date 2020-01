Wirecard – der billigste Call im Markt

Liebe Leser, (die Ihr noch nicht Abonnenten seid;-), was dürft Ihr bei uns erwarten, wenn Ihr unseren Börsendienst abonniert? Nun, um die Ecke gedachte Ideen zum Beispiel. Beispiel Wirecard. Man könnte gegenwärtig einen Turbo kaufen oder einen klassischen Call (aufgrund hoher Volatilität aber sehr teuer), oder man findet – wie wir – einen quasi-Call, der es in sich hat. Story: Die Wirecard-Aktie schafft es, im ersten Halbjahr nicht unter 100 Euro zu tauchen, da neue Vorwürfe verpuffen. Sie macht in den nächsten Wochen 10,20,30 oder 40% in der Aktie gut. Was ist der beste Call? Ein Inliner. Schaut auf die WKN HZ4TK0. Das Papier kostet heute früh 1,00 Euro. Es zahlt am Ende 10!! Euro aus, wenn Wirecard zwischen 100 und 160 Euro bleibt bis Juni. De facto also Stand jetzt ein Call mit Barriere unten. Aber mit immenser Seitwärtsrendite. Ein möglicher Verzehnfacher für Wirecard-Optimisten. Denn – selbst wenn Wirecard NUR beim aktuellen Kurs bleiben würde und nicht unter 100 rutscht, gibt es 10 Euro! Ein klassischer Call brächte da gar nichts….Also – Börsenbrief gern testen. Dies war kostenfrei;-)). Ausnahmsweise und weil ja Neujahr ist;-) PS: Natürlich muss man solch ein Papier nicht bis zum Ende halten. Man kann auch bei z.b 1,40 Euro mal eben 40% Gewinn fix kassieren. Hatten wir 2019 als unsere Leser binnen 4 Stunden einen Verdoppler! mit solch einem Papier hatten.