Nachdem das Wertpapier der BNP Paribas im Bereich von 69,00 Euro Ende 2017 ihren Höhepunkt erreicht hatte und nach mehrmaligen Ausbruchsversuchen daran endgültig gescheitert war, stellte sich ein mittelfristiger Abwärtstrend ein und drücke die Notierungen in den Bereich der Tiefstände aus 2012/2013 um 38,00 Euro abwärts. Erst in diesem Bereich konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen werden, das abgelaufene Jahr wurde für den Aufbau eines tragfähigen Bodens genutzt. Dabei gelang es Ende 2019 überraschend sogar über die Mehrfachhürde von rund 50,00 Euro zuzulegen und den Boden endgültig abzuschließen. Die Folge zu Beginn des neuen Jahres 2020 sind frische Verlaufshochs, ein mustergültiges Kaufsignal wurde bereits vor wenigen Wochen regelkonform aktiviert und bietet nun kurz- bis mittelfristige Handelsansätze.

Banken starten in 2020 durch

Nicht nur die deutschen Großbanken können heute fantastische Kursgewinne für sich verbuchen, auch die französischen Kollegen ziehen spürbar mit und bauen ihre Gewinne weiter aus. Bei der BNP Paribas kann auf kurzfristiger Basis ein erster Zielbereich um 55,00 Euro abgeleitet werden, darüber könnte es auf mittelfristiger Ebene sogar bis in den Bereich der in 2018 gerissenen Kurslücke um 60,00 Euro weiter rauf gehen. Wer ebenfalls an einem derartigen Long-Szenario überproportional partizipieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA52V2 zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 49,20 Euro gemessen am Basiswert vorerst allerdings nicht übersteigen, darunter dürfte es zunehmend schwieriger werden, für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen. Für den Fall eines Kursrutsches unter dieses Niveau wären direkte Abgaben auf rund 45,00 Euro einzuplanen. Dies würde jedoch den gesamten Bodenbildungsprozess aus 2019 völlig zunichtemachen.