BayWa hat sich mit dem Kartellamt in einem Bußgeldverfahren geeinigt. Man will dadurch Rechtssicherheit erreichen, langjährige Rechtsstreitigkeiten sollen vermieden werden. Es geht um einen früheren Mitarbeiter, der Absprachen mit anderen Großhändlern in Deutschland im Bereich Pflanzenschutz getroffen haben soll. Man hat sich demnach auf eine einheitliche Kalkulation der Bruttolistenpreise für Pflanzenschutzmittel verständigt. ...