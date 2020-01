Alamos Gold steigt bei Red Pine Exploration ein

Am Silvestertag wurde in Toronto bei Red Pine Exploration (0,05 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) noch gearbeitet. Der Junior-Explorer verkündete den Abschluss der laufenden Finanzierung und konnte mit Alamos Gold einen mittelgroßen Produzenten als neuen strategischen Investor begrüßen. Insgesamt sammelte Red Pine 3,78 Mio. kanadische Dollar (CAD) durch die Kapitalmaßnahme ein, ursprünglich geplant waren als Minimum lediglich 2 Mio. CAD. Die Aktien wurden zum Preis von 0,035 CAD platziert, zudem gab es einen Warrant oben drauf, der zum Kauf einer Aktie zum Preis von 0,05 CAD binnen 24 Monaten berechtigt.

Alamos Gold darf weiter aufstocken

Mit dem neuen Investor Alamos sollte auch das Interesse der breiten Anlegermassen an der Red Pine-Aktie zurückkehren. Der Goldproduzent hält nun 11,1 Prozent der ausstehenden Aktien (voll verwässert) und hat sich das Recht gesichert, sich an künftigen Finanzierungen pro Rate zu beteiligen. Zudem darf man seinen Anteil bei einer künftigen Kapitalmaßnahme auf bis 19,99 Prozent aufstocken. Ab 20 Prozent muss man sich gemäß den kanadischen Börsenregeln festlegen, ob man ein Übernahmeangebot abgibt oder für 12 Monate darauf verzichtet. Alamos wird ein Mitglied in den Aufsichtsrat von Red Pine berufen. Zudem steuert man zwei Geologen zum Explorations-Komitee von Red Pine bei. Nur etwa eine Stunde nördlich des Wawa-Projekts betreibt Alamos Gold die Island Gold-Mine. Insofern ist der Einstieg bei Red Pine als langfristiges Commitment zu verstehen.

Exploration läuft weiter

Im Blick hat das Unternehmen das Wawa-Goldprojekt. Red Pine Exploration verfügt hierfür bereits über zwei Ressourcenschätzungen für zwei verschiedene Vorkommen auf der 6.519 Hektar großen Liegenschaft vorgelegt. Kumuliert kommen diese auf 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). Da das aktuelle Bohrprogramm weiterläuft, rechnen wir auch in den Wintermonaten mit einem regelmäßigen Newsflow vom Unternehmen. Auf Wawa gab es historisch mindestens acht Goldminen. Zuletzt wurde dort in den 1980ern Gold abgebaut. Das Projekt liegt direkt am Trans-Canada-Highway und verfügt bereits über die nötige Grund-Infrastruktur (Energie etc.).