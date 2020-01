Bei Energiekontor gibt es Verzögerung bei der Fertigstellung von Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen. Das unbeständige Wetter und der Wind haben dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Somit verschiebt sich ein erwarteter Ergebnisbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe in das neue Jahr. Der Vorsteuergewinn 2019 wird daher vermutlich negativ sein. Hingegen wird die Verschiebung sehr positive Effekte auf die Zahlen ...