FMA muss Rekordstrafe an RBI zurückzahlen

Wien (www.aktiencheck.de) - Die FMA muss ein Strafgeld in Höhe von 2,7 Millionen Euro an die Raiffeisen Bank International (RBI) zurückzahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Der VwGH habe in letzter Instanz eine Verwaltungsstrafe aufgehoben, die die FMA rund um die Panama Papers gegen die RBI verhängt habe. [ mehr