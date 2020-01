FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch 2020 dürften Aktienanleger wieder Grund zur Freude haben: Da die Zinsen sehr niedrig bleiben sollten, strömt wohl weiterhin viel Geld an die weltweiten Börsen. Ein weiteres Bullenjahr wie 2019 aber erscheint unwahrscheinlich - schließlich sind die internationalen Handelskonflikte noch nicht gelöst, zudem droht weiteres politisches Hickhack, wenn nun das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in aller Schnelle verhandelt werden muss. Angesichts der damit zu erwartenden Kursturbulenzen lohnt sich also auch ein Blick auf den Anleihen- oder Immobilienmarkt. Ein Überblick über die verschiedenen Anlageklassen.

AKTIEN: Nach dem starken Lauf an Europas Aktienmärkten im Jahr 2019 ist die Luft an den Börsen diesseits des Atlantik dünner geworden. Aber im Zweifelsfall dürften die Notenbanken mit Billiggeld parat stehen, um der Wirtschaft zu helfen. Im Jahresverlauf könnten gleichwohl Wolken über den Börsen auftauchen. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist etwa die US-Präsidentschaftswahl. Dennoch stehen an der Wall Street die Chancen für eine Fortsetzung des fast elf Jahre alten Aufschwungs nicht schlecht. "Ein Aufwärtszyklus stirbt nicht, nur weil er alt ist", sagt Stratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan mit Blick auf die US-Konjunktur, die dem Aktienmarkt seit Jahren Rückenwind verleiht. Asiens Börsen dürften insbesondere das hohe Wirtschaftswachstum vieler Länder und die Geldflut der Zentralbanken Kursgewinne bescheren. Doch so riesig der Kontinent ist, so unterschiedlich sind regional die Chancen und Risiken. Dabei ist die große Unbekannte im Hintergrund die Handelspolitik des US-Präsidenten.

STAATSANLEIHEN: In einem Umfeld steigender Aktienkurse tun sich als sicher geltende Staatsanleihen oft schwer. Die niedrigen Renditen machten diese Papiere als "Portfolioballast" weniger interessant, kommentieren die Anlageexperten des Vermögensverwalters Blackrock. Gleichwohl bevorzugen die Experten die noch relativ renditestarken US-Staatsanleihen gegenüber den Papieren anderer Staaten. Zur Absicherung des Portfolios sind den Fachleuten zufolge auch spezielle Anleihen mit Inflationsschutz oder solche mit kurzen Laufzeiten einen Blick wert - für den Fall, dass sich die Vorzeichen an den Märkten ändern.