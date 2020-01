Die BaFin hat für die Finanzbranche ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Noch ist das Dokument nicht rechtsverbindlich, doch langfristig dürften EU-weite rechtsverbindliche Vorschriften folgen. Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG-Risiken) wären dann obligatorischer Teil des Risikomanagements von Banken und anderen Finanzinstituten.

BaFin-Präsident Felix Hufeld erklärte in der Dezember-Ausgabe des BaFin Journals: „Wir haben das Merkblatt als nicht rechtsverbindlich angelegt – und zwar mit folgendem Hintergedanken: Es findet derzeit ein Lernprozess statt – für uns und die Unternehmen, die wir beaufsichtigen. Für uns als Aufsicht war aber wichtig, dass die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsrisiken schon jetzt angemessen steuern und dabei die Chancen dieser Entwicklung nutzen können.“ Und weiter: „Wir haben schon jetzt Erwartungen formuliert, die sicher in ähnlicher Form via Brüssel in den nächsten Jahren verbindlich gemacht werden“.