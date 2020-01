NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit Gewinnen in den ersten Handelstag des neuen Jahres starten. Für Unterstützung sollten vor allem die weitere Lockerung der chinesischen Geldpolitik und die Aussicht auf einen baldigen Deal im US-chinesischen Handelskonflikt sorgen. Ferner stehen an diesem Donnerstag einige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Auf Unternehmensseite dürfte der Handelstag ruhig starten.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Sitzungsbeginn 0,55 Prozent höher bei 28 694 Punkten. Das Jahr 2019 hatte der US-Leitindex mit einem Tagesplus von knapp 0,3 Prozent beendet und damit einen Jahresgewinn von mehr als 22 Prozent verbucht.