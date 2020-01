Die Transaktion zwischen Expedeon und Abcam ist abgeschlossen. Das Closing erfolgte, nachdem eine außerordentliche Hauptversammlung von Expedeon die Pläne genehmigt hat. Die Gesellschaft verkauft ihr Proteomik- und Immunologie-Geschäft an Abcam. Dafür gibt es in einem ersten Schritt 105,6 Millionen Euro, weitere 14,4 Millionen Euro werden für zwei Jahre auf einem Treuhandkonto deponiert.In der Folge will Expedeon den Namen in ...