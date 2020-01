Eine Tochter von MagForce, die MagForce USA, hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ausgegeben werden dabei 292.200 Aktien. Brutto kommen so rund 4,5 Millionen Dollar in die Kasse von MagForce. Gezeichnet werden die Aktien von einem Unternehmen, welches Vorstandschef Ben Lipps zuzurechnen ist.MagForce hält künftig 65,3 Prozent an MagForce USA. Lipps & Associates kommen auf 24,5 Prozent, weitere amerikanische Investoren ...