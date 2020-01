Auch an den letzten Dezembertagen war das Geschehen bei der BASF-Aktie vom hartnäckigen Kampf um die 50-Tagelinie gekennzeichnet. Entschieden ist das Ringen noch nicht, doch insgesamt sind die Bullen wieder in die Defensive geraten, denn am letzten Handelstag des alten Jahres könnten die Bären einen Erfolg erringen und den BASF-Kurs unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen.

