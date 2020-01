MorphoSys: Wann legen die Bullen wieder los?

Die MorphoSys-Aktie startete am 29. Oktober bei 88,10 Euro eine neue Rallye. Sie hat den Kurs am 16. und 17. Dezember auf ein Doppelhoch bei 130,80 Euro ansteigen lassen. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über. Diese vollzieht sich bislang als eine Seitwärtsbewegung auf sehr hohem Niveau. Eine große Bereitschaft, die Buchgewinne in reale Gewinne zu wandeln, ist derzeit ... Weiterlesen