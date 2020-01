Kleine Schwellenmärkte im Blick: Bekanntes Schwellenland-Duo startet neuen Fonds

Die kanadische Gesellschaft Fiera Capital will mit einem neuen Emerging-Markets-Fonds an den Markt gehen. Fondsmanager sind die erfahrenen Schwellen- und Frontiermarkt-Spezialisten Stefan Böttcher und Dominik Bokor-Ingram, die auch für den Magna New Frontiers Fund verantwortlich zeichnen. Der Magna New Frontiers bekommt einen kleinen Bruder: Die kanadische Gesellschaft Fiera Capital will mit dem Smaller Emerging Markets Opportunities Strategy einen neuen Fonds auflegen, der explizit auf kleinere Schwellenmärkte setzt. Fondsmanager sind die beiden erfahrenen Schwellenmarkt-Spezialisten Stefan Böttcher und Dominic Bokor-Ingram, die auch für den Magna New Frontiers Fund verantwortlich zeichnen.Der Index MSCI Emerging Markets werde zu 81 Prozent von nur sieben Ländern...