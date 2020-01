Varta – Favoritenwechsel

Liebe Leser, bei Varta scheint über 120 Euro der Deckel drauf zu sein. Dies schrieben wir vor einigen Wochen. Seither geht es volatil hin und her. Und jetzt, Anfang 2020, wechseln die Profis die Pferde mitunter, kaufen Nachzügler aus 2019 – siehe Wirecard – und halten sich bei alten Gewinnern zurück. Wer spekulieren will, schaut sich an Euphorietagen antizyklisch immer wieder die DF6U3A an. Denn im Dezember kam die Meldung, ein Großaktionär würde seine Anteile geben. Wir hatten in unserem Exklusivbereich umgehend reagiert und unsere Abonnenten kamen noch in den Trade rein. Kleinere Erholungen empfehlen wir weiterhin zum Short. Über 120 ist Varta einfach teuer. Zu teuer. Wenn Sie unseren Dienst samt Tradingdepot abonnieren möchten, bieten wir ihnen im Januar einen Rabatt an. Für den Start in das Jahr 2020 bieten wir ihnen zum reinschnuppern den ersten Monat mit 66 Prozent Rabatt. Nutzen Sie dazu den Code “feingold2020″. MIT NEUSTART unserer Depots.