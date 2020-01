Die Universal-Investment-Gesellschaft aus Frankfurt verstärkt ihr Engagement bei Bastei Lübbe. Bisher hielt Universal 3,04 Prozent an Bastei Lübbe. Laut einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hat das Unternehmen seinen Anteil an den Kölnern auf 5,0 Prozent erhöht. Die Schwellenberührung erfolgte am 20. Dezember. Somit kommt Universal auf 665.000 Stimmrechte bei Bastei ...