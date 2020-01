Schwellenländer: Russland bietet Opportunitäten

Schwellenländer haben zuletzt vom weltweiten Trend zu niedrigeren Zinsen profitiert. Die Analysten von Franklin Templeton Investments halten Anlagen in diesem Marktsegment für vielversprechend. Vor allem ein Land sticht hervor.Die Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Trend zu niedrigeren Zinsen weltweit haben den Schwellenländern im vierten Quartal 2019 Rückenwind verschafft. Insbesondere die Hoffnung auf ein "Phase 1"-Abkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Stimmung in den vergangenen Wochen weiter aufgehellt.Darüber hinaus dürfte sich die Abhängigkeit der Schwellenländer von den Industrienationen in den kommenden Jahren weiter verringern. Ein Grund dafür: Die aufstrebenden Märkte haben sich in jüngster Zeit stärker...