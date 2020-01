Die Bullen haben den Jahreswechsel genutzt, um die Aktie von Borussia Dortmund in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Ihnen ist es am 23. Dezember gelungen, den Wert auf dem Niveau von 8,28 Euro zu stabilisieren und anschließend einen Vorstoß bis an die 50-Tagelinie zu starten.

Dieser Widerstand konnte am letzten Handelstag des alten Jahres signifikant überwunden werden. Am ersten Tag