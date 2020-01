US-Anleihen starten mit Gewinnen in neues Jahr

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind mit Kursgewinnen in das neue Jahr gestartet. Am Donnerstag, dem ersten Handelstag 2020, legten die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere überwiegend zu. Im Gegenzug sank die Rendite der Papiere, die sich aus dem Kurswert und der Nominalverzinsung errechnet.

Wesentliche Nachrichten, die die Kursgewinne von als sicher empfundenen Papieren erklären könnten, gab es nicht. Einige Marktteilnehmer sprachen von Zukäufen, nachdem US-Anleihen im Interbankenhandel vor dem offiziellen Handelsstart noch unter Druck geraten waren. Die wöchentlichen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt bewegten den Anleihemarkt kaum.