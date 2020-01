Die Weihnachtsrally ist ausgefallen, doch der heutige Start in das neue Börsenjahr verspricht den Bullen eine Jahresanfangsrally. Die sehr langfristigen Perspektiven zudem sind positiv – sowohl für den DAX als auch den US-Leitindex DOW JONES. Im nachfolgenden Chart des DAX mit „Jahreskerzen“ ist die übergeordnet bullishe Grundstimmung gut zu erkennen – die jüngste Entwicklung in 2019 mit einem Jahresschlusskurs nahe am Rekordhoch lässt ein positives Szenario zu.

DAX - Jahreskerzen

Eine ausführliche Analyse zum DAX und DOW JONES finden Sie in meinem heutigen Video (Youtube-Kanal) - mit den langfristigen (und kurzfristigen) Perspektiven für den DAX und DOW JONES!

Allen Lesern ein frohes neues Jahr und natürlich viel Erfolg in 2020, Glück und Gesundheit für Sie und Ihre Familien!

Hier geht es zum Video:

Hier geht es zum Video (DAX und DOW JONES).

Stefan Salomon Chartanalyst

www.candlestick.de

Hinweis: Die Analyse wurde von Stefan Salomon mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in der Analyse enthaltenen Aussagen, Prognosen und Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Analysen dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Eine Angabe von Kurszielen, potenziellen Kauf- oder Verkaufssignalen dient lediglich der Information und dient der Veranschaulichung entsprechend der Methodik der Chartanalyse. Die in den Beiträgen von Stefan Salomon besprochenen Werte können für den einzelnen Anleger je nach dessen Risikoprofil und finanzieller Lage nicht geeignet sein. Erklärung nach §34b Abs 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags in dem in diesem Beitrag besprochenen Wert/Werten investiert ist, direkt oder indirekt durch Finanzinstrumente. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Charts: www.tradesignalonline.com, www.guidants.com, www.bsb-software.de (Metastock by equis.com)