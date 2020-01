Mit neuen Allzeithochs wurden die Apple-Aktionäre in den letzten Wochen geradezu verwöhnt, denn nach dem Tief vom 3. Dezember bei 256,33 US-Dollar stieg die Apple-Aktie wieder steil an. Die Folge war eine Reihe neuer Hochs und später auch neuer Allzeithochs, die erst am letzten Tag des Jahres endete.

Mit einem Tageshoch von 293,65 US-Dollar, das gleichzeitig den Jahresschlusskurs darstellt, beendete ... Weiterlesen