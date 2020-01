Der Dax startet mit einem Plus von knapp über 1% ins neue Jahr und absolviert damit den besten Jahresauftakt seit dem Jahr 2017. Und das obwohl Deutschland in Sachen Konjunktur in der Abstiegszone weilt: beim von JP Morgan ermmittelten globalen Einkaufsmanagerindex belegt Deutschland unter den erfaßten 30 Nationen den vorletzten Platz. Am heutigen Handelstag steigen vor allem Finanzwerte (Deutsche Bank und Commerzbank jeweils mehr als +6%!) und Rohstoffe - und das vor allem, weil die Investoren hoffen, dass mit dem Handelsdeal zwischen den USA und China (der am 15.Januar unerzeichnet weredn soll) sowie mit der Senkung des Einlagesatzes der chinesischen Notenbank die Konjunktur im Reich der Mitte wieder zulegen wird. Unterdessen liegt der Fear&Greed Index bei 97 (von möglichen 100)..

Das Video "Dax stark, Deutschland schwach!" sehen Sie hier..