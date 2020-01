Apple und Amazon kosten knapp 2,3 Billionen US-Dollar

Liebe Leser, morgen gibt es zwei Depotaktionen bei uns, exklusiv für unsere Abonnenten, die die Stimmung in den USA reflektieren und Euch helfen, das passende darauf zu machen. Los geht es um 8 Uhr. Doch eine Zahl müssen wir vorweg schicken. Amazon und Apple kosten zusammen genommen 2,3 Billionen US-Dollar. Nimmt man Microsoft dazu, kommt man bei 3,5 Billionen US-Dollar an. Die Us-Notenbank hat “Feuer frei” geschrieen in Sachen Geldpolitik und dieses Geld wird auf die größten Player geworfen. Einzig – was passiert, wenn die FED 2020 etwas Überraschendes tut? Wenn sie den Wahnsinn nur ein wenig stoppt? Wir geben die Antwort, wie Ihr Euch vorbereiten könnt und was genau Ihr im Depot machen müsst. In unserem Börsenbrief. Beim Depot-Neustart 2020. Jetzt.