Pfizer Inc. (PFE): Viagra-Hersteller könnte Kursrakete starten!

Chart vom 31.1202.01.2020 Kurs: 39,22 USD Meinung: Meine Expertenmeinung zu PFE: Die von Charles Pfizer (eigentlich Karl Pfizer) aus Ludwigsburg 1849 in Brooklyn, New York gegründete Firma ist das größte Pharmaunternehmen der Welt. Bekannt wurde der Konzern vor allem durch den Wirkstoff Sildenafil, der seit 1998 in den USA unter dem Markennamen Viagra als Präparat gegen erektile Dysfunktion vermarktet wird. Dieser wurde per Zufall als Nebenprodukt auf der Suche nach einem Medikament gegen Angina Pectoris und Bluthochdruck entdeckt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit Sitz in New York über Reihe weiterer bekannter und umsatzstarker Arzneimittel wie Accupro gegen Hypertonie und Relpax gegen Migräne.

Mögliches Setup: Ein Überschreiten der Marke von 39,62 USD könnte als Kaufsignal gewertet werden. Der Stopp Loss wäre bei 38,6371 USD zu platzieren. Es bestehen gute Chancen, dass das Gap von Ende Juli gefüllt wird. Pfizer meldet die nächsten Quartalszahlen am 28. Januar. Der Termin wurde bereits bestätigt. Für einen lukrativen Swingtrade könnte die Zeit aber reichen.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/pfizer-breakout/