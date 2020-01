Die letzten Höchststände markierte das Wertpapier der S&T Gruppe im September 2018 bei 28,06 Euro und schlug anschließend einen Abwärtstrend ein. Dieser drückte die Notierungen bis Dezember selben Jahres um knapp 50 Prozent auf 15,20 Euro abwärts. Seitdem aber steigt die Aktie sukzessive wieder und konnte sich in den letzten Wochen an ihren mittelfristigen Abwärtstrend um 21,00 Euro herantasten. Zu Beginn dieses Jahres kam es sogar zu einem Ausbruch darüber, womit der Wert nun im Begriff ist, ein Kaufsignal zu generieren und über die Verlaufshochs aus der zweiten Jahreshälfte 2019 zuzulegen. Dieser Schritt muss nämlich noch für einen erfolgreichen Abschluss des Bodens aus den letzten Monaten gegangen werden.

Underperformer mit Rallyechancen

Kann das Niveau von rund 22,00 Euro im weiteren Verlauf nachhaltig überwunden werden, dürfte die S&T-Aktie weitere Käufer an sich ziehen und Gewinne in den Bereich von zunächst 23,15 Euro einfahren. Darüber könnte es schließlich noch bis 23,80 Euro weiter aufwärtsgehen, bevor ein zwischengeschalteter Pullback einsetzt. Letztendlich stellen die übergeordneten Ziele für die nächsten Wochen die Verlaufshochs aus 2019 bei 25,16 Euro dar. Ein nachhaltiger Rückfall unter die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/220 um 20,20 Euro herum würde allerdings eine Ausbruchsbewegung völlig zunichtemachen und Abgaben in den Bereich von 19,00 Euro forcieren. Darunter könnte es sogar auf den kurzzeitigen Aufwärtstrend um 18,50 Euro weiter abwärts gehen. Eine Auflösung des mittelfristigen Abwärtstrends wäre dann auf unbestimmte Zeit verschoben.