Nachdem der Goldpreis gegen Ende 2018 bei 1.160 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt markierte und nur knapp die Unterstützung aus den vorausgegangenen Jahren von 1.200 US-Dollar verteidigen konnte, setzte anschließend eine Preisrallye ein und führte zunächst an die Hochs aus Anfang 2018 um 1.366 US-Dollar aufwärts. Dieses Niveau konnte recht schnell überboten werden, in der Folge markierte Gold bei 1.557 US-Dollar seinen bisherigen Höchststand in 2019. Genau auf dieses Niveau steuert das Metall nach Ausbruch über den Widerstand von 1.520 US-Dollar wieder zielstrebig zu. Wer nach der technischen Besprechung vom 18. Dezember 2019: „Gold: Genügend Kraft gesammelt?“ bei Gold eingestiegen ist, sollte seine bestehenden Long-Positionen nun mit einer merklichen Stopp-Abhebung enger absichern. Aber auch frische Long-Positionen sind durchaus noch erlaubt, die mittelfristigen Ziele beim Goldpreis liegen noch ein deutliches Stück weit höher.

Goldrausch hält an