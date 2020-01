flatex Morning-news Silber

Der Preis für eine Feinunze Silber kratze am ersten Handelstag des Jahres 2020 bereits an der 18-US-Dollar-Marke. Wenn Zentralbanken die Märkte mit expansiverer Geldpolitik anschieben, dann profitieren meist die Edelmetalle, allen voran Gold und Silber. Dem war auch am Donnerstag so, seitdem die neuesten Lockerungsbemühungen der chinesischen Zentralbank PBoC bekannt wurden. Die People´s Bank of China lockerte die Mindestreserveanforderungen für Banken in China. Dies kommt einer Liquiditätshilfe für die Märkte mit einem Volumen von über 100 Mrd. Euro gleich (die Regelungen werden am kommenden Montag in Kraft treten).

Zur Charttechnik: Ausgehend vom 2019er-Jahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 09. Dezember 2019 bei 16,53 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 18,46/18,92 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 17,72/17,27 und 16,53 US-Dollar auszumachen.





