Die MTU Aero Engines AG ist eine weltweit etablierte Organisation und in Deutschland der größte Triebwerkshersteller. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile und militärische Luftfahrtantriebe sowie stationäre Industriegasturbinen. MTU ist mit Tochter und Beteiligungsgesellschaften in wichtigen Märkten weltweit vertreten. Die AG ist fester Partner aller Branchengrößen wie z.B. GE, Pratt & Whitney und Rolls-Royce. Im Maintenance-Geschäft ist die MTU gemessen am Umsatz der weltweit größte unabhängige Instandhaltungsdienstleister für zivile Triebwerke. Bei der Instandhaltung und Reparatur des Antriebes der aktuellen Airbus A320-Familie, ist sie weltweit führend.

Übergeordnet hat der Kurs seit 2010 eine rekordverdächtige Aufwärtsbewegung verzeichnet. Am 1. November 2009 schloss der Wert bei 30,93 Euro und notierte knappe 11 Jahre später bei 257,40 Euro.

Im Juni 2019 hat das Papier einen Aufwärtstrend ausgebildet und diesen Mitte September verlassen. Die darauf folgende Konsolidierung erstreckt sich bis Anfang Dezember 2019. Ab 3. Dezember 2019 ist der Kurs aus der Bodenbildung ausgebrochen und hat am 10. Dezember ein neues all time high markiert. Die folgende Konsolidierung drehte am längerfristigen Aufwärtstrend wieder bis zum Widerstand bei 257,30 Euro nach oben. Aktuell kämpft das Papier mit diesem Widerstand. Wird der Widerstandsbereich zwischen 265 Euro und 269 Euro überwunden, kann der Kurs erstmals bis auf 275,40 Euro hochlaufen. Der Vorteil liegt also auf der Long-Seite

Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Optionsschein mit der WKN CP8P82 mit dem Basispreis von 265 Euro weist eine Implizite Volatilität von 25,67 % auf und spiegelt eher eine ruhige Stimmung der Marktteilnehmer wieder. Nachdem der Bewertungstag am 14.09.2020 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta (-0,004 Euro/Tag) in den kommenden Wochen für die Strategie vernachlässigt werden. Der Hebel Omega beträgt 6,76.

MTU Aero Engines (Tageschart in Euro) Tendenz: