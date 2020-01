Gestern noch hieß es unisono an der Börse rein ins Risiko und wir sahen eine nahtlose Fortsetzung des starken Börsenjahres 2019. Heute nun aber sind statt Aktien schon wieder die sicheren Häfen wie das Gold gefragt, nachdem sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit der Tötung eines der ranghöchsten iranischen Militärs gefährlich zugespitzt hat. Teheran droht den USA nun „schwere Rache“ an.

Politische Börsen haben jedoch kurze Beine und das könnte auch für die aktuelle Situation gelten. Der Ölpreis ist zunächst wieder auf das Niveau angesprungen, das er schon nach den Anschlägen auf die Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien erreicht hatte. Die Investoren wägen jetzt das Risiko einer stärkeren militärischen Auseinandersetzung des Konfliktes bis hin zu einem Krieg in der Region ab. Noch fällen sie das Urteil, dass es diese Eskalation nicht geben wird. Die Börse preist lediglich die erhöhten geopolitischen Spannungen ein, auch der Ölpreis ist von seinem in der Nacht erreichten Hoch schon wieder leicht zurückgekommen.