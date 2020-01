Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der zu Ende gegangenen Dekade hat der STOXX Europe 600 Banks (ISIN EU0009658806/ WKN 965880) in schöner Regelmäßigkeit bei 115 Punkten Unterstützung gefunden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So auch im Verlauf des Jahres 2019 als die europäischen Banktitel auf dieser Basis eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet hätten. [ mehr