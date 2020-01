Kein Neujahrsvorsatz ist größer als der Wille, mehr zu sparen. Wir helfen Ihnen dabei: Jetzt bis zum 31.01.2020 einen kostenlosen Sparplan für Tagesgeld oder ein WeltInvest ETF-Portfolio einrichten und schon können Sie bis zu 1.000 Euro oder hochwertige Sachpreise gewinnen.

Finanzielle Sicherheit besitzt für die meisten Deutschen weiterhin eine sehr große Bedeutung. Dennoch sparen rund die Hälfte aller Deutschen nach eigener Aussage zu wenig. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage* von Civey im Auftrag von WeltSparen. Falls Sie auch zu denjenigen gehören, die mehr sparen wollen, können Sie mit ein bisschen Glück und unserem Gewinnspiel erfolgreich ins Jahr 2020 starten.

Die Geldpreise:

Das Jahr 2020 startet mit 14 neuen Gewinnchancen. Im Februar verlosen wir einen Geldpreis von 100 Euro. Anschließend legen wir jeden Monat 100 EUR drauf. Im November können Sie dann 1.000 EUR gewinnen und den größten aller Neujahrsvorsätze einhalten.

Die Sachpreise:

Anschließend verlosen wir im Dezember drei hochwertige Sachpreise. Mit etwas Losglück gewinnen Sie ein iPhone 11, ein E-Bike oder einen Reisegutschein im Wert von 1.500 EUR.

Und so einfach funktioniert’s:

1. Registrieren Sie sich auf www.weltsparen.de und wählen Sie zwischen verschiedenen Angeboten für Tagesgeldkonten oder WeltInvest ETF-Portfolios.

2. Richten Sie einen Sparplan mit einer monatlichen Sparrate von mindestens 50 EUR ein.

3. Bestätigen Sie Ihre Identität. Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie bis zum 31.01.2020 eine E-Mail mit dem Betreff „Sparen2020“ und folgendem Text an kundenservice@weltsparen.de: „Ich nehme am Gewinnspiel teil und willige in die Verarbeitung meiner Daten zu dem in den Teilnahmebedingungen genannten Zweck ein.“

Jetzt teilnehmen

Quellen:

Link zur Umfrage

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel