München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Im Jahr 2019 hinkten Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank dem Gesamtmarkt meist klar hinterher, in der zweiten Jahreshälfte sind die Aktien beider Institute sogar auf neue Tiefststände gefallen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr