Ascot Resources: Jetzt kommen die „goldenen Zwanziger“ zurück!

In den Medien war zum Jahreswechsel viel von den „goldenen Zwanzigern“ die Rede. So als hoffe man, dass die „Roaring Twenties“ des vorigen Jahrhunderts mit Boom, Parties und einem globalen Rausch zurückkehren könnten. Ob das so kommt, scheint zumindest zum Auftakt des neuen Jahres in Frage zu stehen. Mit dem US-Angriff auf einen iranischen General im Irak eskaliert gerade die Situation in Nahost. Viele westliche Nationen haben ihre Bürger aufgerufen, das Land zwischen Euphrat und Tigris sofort zu verlassen. Mit dieser Eskalation kehrt auch die Angst an die Kapitalmärkte zurück, die Aktienkurse brachen global ein. Der Goldpreis konnte dagegen stürmisch zulegen und notiert heute Morgen knapp unter der Marke von 1.550 Dollar je Unze.

Aktie verdoppelt sich binnen dreier Monate

Von dem höheren Goldpreis profitieren natürlich auch die Goldaktien. Bei Ascot Resources (0,91 CAD | 0,60 Euro; CA04364G1063) ging es aber schon vorher besonders stürmisch zu. Die Aktie war über den Sommer heruntergeprügelt worden. Gerüchte um einen großen Verkäufer machten die Runde am Markt. Es soll einer der Anteilseigner der von Ascot im Januar 2018 übernommenen IDM Mining gewesen sein. So ganz werden wir das wohl nie erfahren. Fakt ist aber, dass die Ascot-Aktie seit dem Jahrestief Ende Oktober kräftig zulegen konnte. Von 0,45 CAD ging es bis gestern Abend auf 0,91 CAD hoch. Ein echter Verdoppler!

Roaring Twenties auf der Premier Mine

Doch das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. In den 1920ern war die Premier Mine im „Golden Triangle“ Kanadas die wohl profitabelste und hochgradigste Goldmine der Welt. Sie wurde 1918 eröffnet, bis 1952 baute man 2 Mio. Unzen Gold und rund 45 Mio. Unzen Silber ab. Nun könnte die in den 1990ern wieder in Betrieb und 2001 geschlossene Mine ein Comeback erleben. Denn Ascot Resources plant die Inbetriebnahme im Jahr 2021. Kurzfristig richten sich die Blicke daher auf den Produktionsstart. So will Ascot im ersten Quartal 2020 eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Diese Feasibility Study wird einen Überblick zur Produktion geben, mit Kosten, Mengen und der Minenlaufzeit. Ascots deutscher Chefgeologe Lars Beggerow geht von einer Förderung von 100.000 Unzen Gold im Jahr aus (mehr im Interview unten). Im zweiten Schritt könnte diese auf bis zu 200.000 Unzen p.a. ausgebaut werdem soll. Genug Erz habe man bereits, zudem wird weiter erfolgreich exploriert (mehr hier).