Die türkische Zentralbank hatte am 12. Dezember 2019 den Leitzinssatz überraschend um 200 Basispunkte auf 12 Prozent gesenkt, berichtete Reuters. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate fiel in der Türkei die Inflationsrate von 20,35 Prozent (Januar 2019) auf 8,55 Prozent (Oktober 2019), so Statista. Jüngste Berechnungen gehen davon aus, dass die Inflationsrate im Dezember 2019 auf 11,84 Prozent gestiegen sei, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency.

In den nächsten Monaten könnte das Zünglein an der Waage sein, ob der türkische Präsident auf eine weitere Senkung der Leitzinsen drängt, während die Inflation womöglich weiter steigen könnte. Dies wäre keine gute Situation für Anleger, die auf einen steigenden Kurs der türkischen Lira setzen, so das Portal Finanzmarktwelt.

Der Leitindex ISE 100 bzw. ISE National 100, der wichtigste Aktienindex der türkischen Börse, rutschte 2019 zwischenzeitlich auf 84.226 Punkte ab (21. Mai 2019), während er heute bei 115.758 Punkten steht. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate lag die Performance des ISE 100 bei +29,45 Prozent. In den vergangenen drei Jahren erreichte der ISE 100 den Höchststand bei 120.175 Punkten (22. Januar 2018). Wie lange die Rallye anhalten wird, ist ungewiss. Die Rendite zehnjähriger Türkei-Anleihen (TR10YT=RR) fiel seit dem 16. Oktober 2019 von 15,39 Prozent auf aktuell 12,33 Prozent.

Trüber Wachstumsausblick

Necip C. Bagoglu schreibt für Germany Trade & Invest (GTAI) in seinem jüngsten Wirtschaftsausblick: „Viele türkische Unternehmen sind finanziell schwer angeschlagen und verhandeln mit den kreditgebenden Banken über Umschuldungen.“ Ein weiterer Gefahrenherd gehe von den Bilanzschäden im Bau- und Energiesektor infolge der Lira-Abwertung aus. Und die Banken hätten einige schwere Lasten zu tragen. „Bei den Banken werden die notleidenden Forderungen von derzeit 5 Prozent des gesamten Kreditvolumens weiter zunehmen. Voraussichtlich werden staatliche Hilfen notwendig sein, um zumindest einen Teil der hohen Schulden des Privatsektors umzustrukturieren und Betriebe zu erhalten, die grundsätzlich rentabel sind“, so Bagoglu.

Woher 2020 und darüber hinaus das erhoffte Wachstum und ein Anstieg der Anlageinvestitionen kommen sollen, sei für Bagoglu unklar. „Eine nachvollziehbare Begründung für die Annahme stark steigender privater Anlageinvestitionen ab 2020 liefert die Regierung nicht. Ob hochverschuldete Unternehmen allein aufgrund von künstlich herabgesetzten Kreditzinsen in eine Investitionseuphorie verfallen, erscheint aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlich“, so die Einschätzung von Bagoglu.

Heimische Automarke TOGG: Der türkische Tesla?

Im Bereich E-Mobilität greift die Türkei an. Sie wolle bis 2022 ein eigenes E-Auto auf den Markt bringen, so Reuters. Ziel sei es, jährlich 175.000 E-Autos zu produzieren. Als Absatzmarkt kündigte der türkische Präsident in seiner Rede zur Präsentation des Fahrzeugs die ganze Welt an. „Wenn wir dieses Auto auf den Straßen der ganzen Welt sehen, werden wir unser Ziel erreicht haben“, so Erdogan.

Die Ladeinfrastrukturen sollen 2022 landesweit fertig sein. Produziert werden die Fahrzeuge im Automobilzentrum der nordwestlichen Provinz Bursa. Die türkische Regierung wolle das Projekt mit Steuernachlässen unterstützen, so Reuters.

Staat plant neue Steuern

Ein weiteres Instrument, um die Staatsbilanzen aufzupolieren, bilde ein Gesetzentwurf, der zahlreiche Steuererhöhungen vorsieht, so die ARD. Zukünftig könnten höhere Abgaben auf Spitzenverdiener zukommen. Ebenfalls im Fokus seien neue Abgaben auf Hotelübernachtungen und digitale Dienstleistungen. Ferner soll die Steuer beim Kauf bestimmter ausländischer Devisen erhöht werden. Steuerliche Entlastungen könnten auf börsennotierte Unternehmen zukommen. Die geplanten Maßnahmen seien dazu gedacht, die wirtschaftliche Erholung der Türkei voranzutreiben, so die ARD.

Lira im Fokus

Der Devisenexperte Tatha Ghose von der Commerzbank sagte gegenüber Focus: „Wir prognostizieren eine deutliche Abwertung der Lira über einen Zeitraum von 6 Monaten.“ Nach Ansicht des Experten könnte die Kombination aus hoher Inflation und niedrigen Zinsen zum Problem für die türkische Wirtschaft werden. Ghose rechne mit Unternehmens- und Bankenpleiten, sobald der Wechselkurs um weitere 15 Prozent sinken würde. Gegenüber der ARD sagte Ghose über die nächsten Schritte der türkischen Zentralbank: „Sie wird weitere Zinssenkungen auf ihre Inflationsprognose für Ende 2020 von 8,2 Prozent stützen. Dies wird die Realzinsen der Türkei in den kommenden Monaten stark ins Negative treiben.“

Fazit

„Die Türkei steckt in einer ökonomischen Krise, ist politisch geschwächt und kulturell auf dem Weg in die Wüste“, so der Status quo laut der SZ-Journalistin Christiane Schlötzer. Das Land sei zu fast 100 Prozent von Öl- und Gasimporten abhängig, um seinen Energiebedarf zu decken. Dafür gehe das Land militärische Abenteuer ein, so Schlötzer. Das jüngste außenpolitische Abenteuer ist Libyen, wo es für die Türkei im Erdgasvorkommen gehe, so die Nachrichtenagentur dpa. Kritik am möglichen Einmarsch türkischer Truppen kommt aus Washington und Moskau. Somit ist und bleibt die Türkei für Anleger ein schwieriges, riskantes Unterfangen.

Dr. Carsten Schmidt für wallstreet:online