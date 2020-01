Wieder einmal gibt es eine Stimmrechtsmitteilung bei Wirecard. Und erneut ist es die Bank of America, die eine Veränderung meldet. Ende Dezember hatte die Bank berichtet, dass sie am 11. Dezember mit 5,7 Prozent bei Wirecard eingestiegen sei. Dabei entfielen 1,9 Prozent auf direkte Stimmrechte, weitere 3,8 Prozent waren Instrumenten zuzurechnen.Jetzt kommt die Meldung, dass sich die Situation am 20. Dezember wieder verändert ...