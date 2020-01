FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie gewonnen, so zerronnen. Nachdem der Dax am ersten Handelstag des neuen Jahres noch in Richtung Rekordhoch geschnellt war, folgte tags darauf der Schock: Die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach der Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär rissen den deutschen Leitindex in die Tiefe. Auch in der neuen Woche drohen dem Börsenbarometer Experten zufolge Verluste. Der schwelende Konflikt im Nahen Osten könnte mit weiteren Eskalationen zumindest kurzfristig eine Belastung für die Aktienmärkte werden, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.

"Wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, sind Turbulenzen an den Börsen unvermeidlich", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Diese Auseinandersetzung habe das Potential, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was da noch kommen könne.