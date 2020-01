US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. An den Finanzmärkten waren kurz vor dem Wochenende vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen gefragt. Die Anleger reagierten auf die gezielte Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär, die an den Finanzmärkten die Furcht vor einer gefährlichen Eskalation der Spannungen zwischen beiden Ländern schürte.

Nachdem es zuvor bereits an den Anleihemärkten in Asien und Europa zu starken Kursgewinnen gekommen war, wurden am Nachmittag auch US-Anleihen als sicherer Anlagehafen angesteuert. Wegen der geopolitischen Spannungen rückten Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund.