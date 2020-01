Für Nutzer, die vorwiegend an Unternehmensnachrichten interessiert sind, dürfte die folgende Neuerung von großer Bedeutung sein: Auf den Aktienübersichtsseiten werden nun im Bereich "Nachrichten" etwaige Ad-hoc-Mitteilungen des Unternehmens gesondert angezeigt. Diese Darstellungsform erleichtert es Nutzern, die nur an Ad-hoc-Meldungen des Unternehmens interessiert sind, diese herauszufiltern.

Außerdem kann nun für Ad-hoc-Meldungen ein gesonderter "Alert" (Benachrichtigung) aktiviert werden. Durch Nutzung dieser Benachrichtigung können w:o Nutzer sicherstellen, dass sie keine Ad-hoc-Mitteilung verpassen oder sie eine Ad-hoc-Nachricht in der Masse der übrigen Unternehmensnachrichten übersehen.

Nutzer, die nicht an Push-Kursen interessiert sind und eine "ruhige" Darstellung der Webseite ohne "blinkende Kurse" bevorzugen, können diese nun dauerhaft deaktivieren. Bisher wurde die Einstellung über die Push-Kurse nach automatischer Abmeldung oder Logout auf "aktiviert" zurückgesetzt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Wenn Push-Kurse deaktiviert wurden, dann bleiben sie dies auch - bis sie reaktiviert werden.

Eine weitere Neuerung betrifft die "barrierefreie" User-Experience. Durch Klick auf ein unauffälliges Icon neben ISIN, WKN und Symbol eines Wertpapiers, kann der entsprechende Wert in die Zwischenablage kopiert werden. Diese Möglichkeit vereinfacht die Nutzung der Webseite.

Auch am Forum wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Im Beitragseditor wird nun das Zielforum angezeigt. Sollten User versehentlich ein falsches Forum angesteuert haben, kann dies nun rechtzeitig berichtigt werden.



Außerdem erhalten nun alle w:o Nutzer, die einen Forenbeitrag bei der Moderation gemeldet haben, einen Hinweis per Boardmail, sollte die Meldung von der Moderation abgelehnt worden sein. Unklarheiten über den Bearbeitungsstand der Meldungen gehören damit der Vergangenheit an.



Mit dem Ziel, den Betrieb des Forums sicherer und schneller zu machen, wird der w:o Communitybereich gecached.

Zwei weitere Neuerungen am Forum betreffen nur die w:o App. Es erscheint nun eine Aufforderung zum Beginn einer Diskussion, wenn über die Aktienübersichtsseite der Link zum Forum aufgerufen wird und zum entsprechenden Wertpapier noch keine Diskussion vorliegt. Darüber hinaus können Forenbeiträge nun über die App bewertet werden.

Ansonsten ist noch der neue Hinweis auf die bevorstehende automatische Abmeldung wegen Inaktivität zu erwähnen. Dieser Hinweis erscheint 15 Minuten vor dem automatischen Logout. Da auf wallstreet:online lediglich "Klicks" als Aktivität gelten, konnte es vorkommen, dass Nutzer, die sich z.B. beim Verfassen eines Forenbeitrags viel Zeit genommen haben oder den Vorgang unterbrochen haben, automatisch ausgeloggt wurden, bevor der Beitrag fertiggestellt wurde. Wurde dann der Versuch unternommen, den Beitrag einzustellen, so war er für gewöhnlich leider verloren. Da w:o Nutzer nun nach 105 Minuten über die baldige Abmeldung (nach 120 Minuten) informiert werden, bleibt ihnen nun genug Zeit, um Beiträge zwischenzuspeichern oder die Abmeldung durch einen "Klick" zu unterbinden.

Sparfüchse werden sich über die Verbesserung des Layouts des Depotvergleichs freuen. Das neue Layout wirkt aufgeräumter und ansprechender als bisher:

Auch die w:o Portfolios wurden verbessert. So werden Nutzer nun darauf hingewiesen, wenn Sie beim Ablegen eines Wertpapiers vergessen haben eine Stückzahl festzulegen. Eine weitere Verbesserung betrifft die Chartdarstellung von Wikifolios. Der Reiter im Wikifolio Chart "seit Emission" wird nun in "Max" umbenannt, sofern keine Daten für den gesamten Zeitraum seit der Emission vorliegen. Dadurch werden verfälschte Performancezahlen effektiv unterbunden.

Die w:o Entwickler haben aber nicht nur neue Features geschaffen oder bestehende verbessert. Es wurden auch ein paar Fehler beseitigt. So funktioniert die Zertifikatesuche wieder. Ein Fehler in der App bei der Darstellung der "3-Monate" Ansicht der Charts wurde beseitigt und die Schaltflächen in der Kopfzeile der Aktiensuche, mit welchen die Ergebnisse sortiert werden können, sind jetzt aktiv.

Abschließend möchten wir an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die wallstreet:online AG im Dezember 2019 mit Smartbroker erfolgreich ins Online-Broker-Geschäft eingestiegen ist. Mit Europas größter Finanzcommunity im Rücken und dem unschlagbaren Angebot von Smartbroker können wir davon ausgehen, dass wir die Discount-Broker-Szene in 2020 gehörig aufwirbeln werden. Das neue Jahr wird in jedem Fall spannend!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf wallstreet-online.de und ein erfolgreiches Jahr 2020!

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community