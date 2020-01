(Tippfehler berichtigt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nachgegeben. Nachdem der Kurs gegen Mittag noch deutlich abgerutscht war, stand die Gemeinschaftswährung am Nachmittag aber nur noch leicht unter Druck. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1164 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1147 (Donnerstag: 1,1193) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8971 (0,8934) Euro.

Im Tagesverlauf setzte am Devisenmarkt eine Fluchtbewegung in die Reservewährung Dollar ein, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich verschärft hatten. Das US-Militär hatte einen ranghohen iranischen General gezielt getötet und damit am Devisenmarkt die Furcht vor einer gefährlichen Eskalation des Konflikts der beiden Länder geschürt. Während der Dollar zulegen konnte, musste der Euro im Gegenzug Verluste einstecken. Zeitweise war der Kurs auf 1,1125 Dollar gefallen.