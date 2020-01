Die Fallhöhe im Deutschen Aktienindex nach der Nachricht über die Eskalation des USA-Iran-Konflikts war von gestern auf heute natürlich besonders hoch. Wenn alles gut geht, schließt der nachbörsliche Index aber heute um 22 Uhr über 13.221 Punkten und vermeidet damit ein erneutes Verkaufssignal. Dann könnte es in der kommenden Woche schon wieder viel besser aussehen.

Was den starken Anstieg der Ölpreise angeht, muss man konstatieren, dass die höheren Preise den Fracking-Unternehmen in den USA gerade zur rechten Zeit kommen. Sie hatten bereits präventiv Fördermengenkürzungen geplant. Diese könnten jetzt ausbleiben. Man darf nicht vergessen, dass die USA mittlerweile der größte Ölproduzent der Erde geworden sind. Die Aktien aus diesem Sektor steigen und das stützt die Aktienkurse an der Wall Street.



Auf den Börsenparketts dieser Welt wird jetzt die Frage diskutiert, ob es zu einem militärischen Nachspiel in der Region kommen wird. Für den heutigen Tag ist die Mehrheit noch der Meinung, dass es diese Eskalation nicht geben wird. Die Börse hat zunächst einmal lediglich die erhöhten geopolitischen Spannungen eingepreist. Die vorsichtigen Anleger haben sich vor dem Wochenende zurückgezogen.